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Президент принял акима Мангистауской области
16 Августа 2022 17:21

Президент принял акима Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом развитии Мангистауской области за 7 месяцев этого года.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно информации акима области, одной из актуальных проблем региона является водоснабжение, в том числе обеспечение питьевой водой. В частности, объем воды, поступающий по водопроводу «Астрахань-Мангышлак» и из других источников, с мая по конец сентября не в полной мере удовлетворяет потребности населения.

Нурлан Ногаев рассказал об исполнении поручения по решению проблемы питьевой воды в области. Данное поручение Глава государства дал в рамках рабочей поездки в регион. На сегодня на месторождении «Каражанбас» введены в эксплуатацию опреснительные установки мощностью 17 тыс. кубометров в сутки, а также решен ряд других задач.

Кроме того, до конца года на заводе по опреснению воды в Актау должны быть введены в эксплуатацию установки мощностью 20 тыс. кубометров воды, при этом уже действуют установки, позволяющие очистить 5 тыс. кубометров воды. По словам акима области, объем опресненной чистой воды также будет увеличен за счет привлечения частных инвестиций.

Главе государства также было доложено о позитивных изменениях в сфере сельского хозяйства. После прошлогодней засухи благодаря совместным мерам Правительства и местного исполнительного органа, а также благоприятным климатическим условиям в этом году у аграриев не возникло проблем с заготовкой кормов.

Аким области также сообщил, что отмечается рост числа отечественных и зарубежных туристов.

По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по данным направлениям и обеспечению стабильного социально-экономического развития региона.


Фото: akorda.kz


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