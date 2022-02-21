Президент принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о проделанной работе в Кызылординской области за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут – объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности – на 14,5 %, частных инвестиций – на 11,7 %, торговли – на 2,4 %, введенного жилья – на 8,6 %, сельскохозяйственной продукции – на 0,3 %.

В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд. тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях.

По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с Правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.