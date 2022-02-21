+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову

21 Февраля 2022 19:24
Поделиться:
Президент принял акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о проделанной работе в Кызылординской области за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств Массовая гибель молоди рыб произошла в Кызылординской области

По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут – объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности – на 14,5 %, частных инвестиций – на 11,7 %, торговли – на 2,4 %, введенного жилья – на 8,6 %, сельскохозяйственной продукции – на 0,3 %.

В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд. тенге на реализацию четырех проектов с созданием 456 рабочих мест.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях.

По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с Правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Кызылординская область  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Массовая гибель молоди рыб произошла в Кызылординской области
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
2 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
3 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
5 Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
6 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Массовая гибель молоди рыб произошла в Кызылординской области
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив