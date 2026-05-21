Президент принял акима Кызылординской области и дал ряд поручений

Аким Кызылординской области представил основные макроэкономические показатели региона за январь-апрель текущего года, а также планы дальнейшего социально-экономического развития, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Мурат Ергешбаев сообщил, что в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат. В рамках диверсификации экономики в ближайшие три года планируется реализация 48 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 900 млрд тенге.

В этом году начнется работа по возведению 14 крупных проектов на сумму 1 трлн тенге. В соответствии с поручением Президента, озвученным на заседании Национального курултая, в Кызылорде ведется строительство многопрофильной больницы на 300 мест, поликлиники на 500 мест, перинатального центра на 200 мест, нового драматического театра и современной библиотеки.

Кроме того, запущен первый этап проекта по расширению автодороги Кызылорда — Актобе.

В ближайшее время планируется приступить к строительству автодороги Бейнеу — Сексеул.

До конца года к системе газоснабжения будет подключено 10 населенных пунктов, что позволит обеспечить доступ к газу для 85% жителей.

В этом году планируется предоставить 2 400 квартир для граждан, стоящих в очереди на жилье. Кроме того, предусмотрен ремонт 138 км автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов, в результате доля дорог в хорошем состоянии достигнет 95,5%.

Глава государства поручил акиму области продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций, улучшению экологической ситуации и внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

21 мая Президент принял акима Павлодарской области, который представил Главе государства отчет о социально-экономическом развитии региона за 2025 год и первый квартал 2026 года.