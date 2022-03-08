Президент принимает меры по повышению доверия граждан к акиматам – аналитик КИОР Жулдызай Искакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент принимает меры по повышению доверия граждан к акиматам. Так считает аналитик Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указ Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «О проведении встреч акимов с населением» не представляет собой что-то сверхновое и кардинально не меняет существующие механизмы. Также, Указ – это не подмена и маскировка требуемой в обществе выборности акимов районов и областей. Я бы назвала его рабочим Указом, который регламентирует встречи акимов с населением, независимо от того, был аким выбран или назначен. Этим я хочу сказать, что выборы – это не панацея, ровно, как и Указ. Только комплексный подход способен повысить доверие граждан к институту акимов. А уровень доверия у нас низкий. Здесь я опираюсь на результаты целого ряда социологических опросов, которые фиксируют, что граждане предпочитают напрямую писать жалобы президенту, чем обращаться к местным властям села или города. Одним словом сейчас Президент ведет именно эту работу – принимает меры по повышению доверия граждан к местным исполнительным органам», – сказала Ж.Искакова.

По ее мнению, в настоящее время начинаются подготовительные меры к процессу перезагрузки всей политической системы. Потому, что 16 марта ожидается, что Президент представит основной пакет политических реформ.

Как считает Ж.Искакова, с Указом Главы государства следует ознакомиться всем казахстанцам. Указ четко регламентирует, сколько раз аким должен встретиться с жителями села или района, сколько времени он должен уделить сессии вопросов и ответов, а также – как граждане могут отследить, решается ли их запрос.

«Все это кажется элементарным, ведь по сути это и есть обязанности акимов. Но все мы знаем, что далеко не каждый глава местной администрации выполняет свои обязанности добросовестно. Что встречи игнорируются, что вопросы заранее бывают заготовлены, что коммуникации с населением слабые. Поэтому, Указ появился не на ровном месте. Был на это очевидный запрос, и действия в этом направлении логичны. При этом, надо учитывать, что Указ – это лишь небольшой шаг к изменению ситуации на местах. Администрации Президента и Правительству все еще требуется провести большую работу по повышению эффективности работы акиматов, включая и повышение открытости по бюджету и принимаемым решениям», – подчеркнула эксперт.

Напомним, 3 марта 2022 г. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».