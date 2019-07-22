Президент принимает меры для повышения доверия граждан к власти - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание Отдела контроля за рассмотрением обращений в Администрации Президента повысит доверие граждан к власти. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 июля Указами Президента Республики Казахстан К.К. Токаева был усилен блок по информационному взаимодействию госорганов с населением. Во-первых, в структуре Администрации Президента РК создана Служба центральных коммуникаций, что создаст новые организационные перспективы для оперативного оповещения и информирования общества о текущей социально-экономической и общественно-политической обстановке в стране. Во-вторых, нельзя не отметить важность создания нового подразделения в структуре Администрации Президента – Отдела по контролю за рассмотрением обращений, который возглавила Аида Балаева, назначенная по совместительству помощником Президента РК. Такая рокировка указывает на последовательность работы Главы государства по укреплению института обращений, как одного из главных механизмов расширения взаимодействия государства и общества, и сближения госаппарата с населением. Тот факт, что новый Отдел возглавляется, по совместительству, помощником Президента, свидетельствует о личном участии К.К. Токаева в контроле над ходом реформирования системы государственного управления», – сказала Ж.Санхаева.

Эксперт также отметила, что Отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК имеет определенную базу для работы. Так, на сегодняшний день в Казахстане существует ряд инструментов для обращений граждан, которые условно можно разделить на бумажные и электронные (Открытое Правительство). Вместе с тем, можно выделить такие площадки, как непосредственный прием граждан, осуществляемый первыми руководителями ведомств, а также обращения посредством телефона, общественных советов, социальных медиа и другие.

По мнению Ж.Санхаевой, новые назначения указывают на усиление реформирования института обращений посредством активного включения граждан в процесс принятия решений, что является важным элементом в вопросе комплексного реформирования системы государственного управления, где одним из главных показателей эффективности является рост доверия населения к государственным органам.