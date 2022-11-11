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Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Ноября 2022, 10:28
Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».


Как сообщалось ранее, Президент прибыл с рабочим визитом в Самарканд, где состоится саммит Организации тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город». Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.

Кадр из видео t.me/bort_01


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