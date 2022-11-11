САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Как сообщалось ранее, Президент прибыл с рабочим визитом в Самарканд, где состоится саммит Организации тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город». Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.

Кадр из видео t.me/bort_01