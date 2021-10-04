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    13:47, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

    «В ходе поездки Президент Казахстана посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины.

    Глава государства также посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе», - написал Б. Уали в Facebook.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Жамбылская область Главная
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