Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

«В ходе поездки Президент Казахстана посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины.

Глава государства также посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе», - написал Б. Уали в Facebook.