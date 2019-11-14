Президент прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«В ходе поездки Президент встретится с активом региона и проведет совещание по развитию Акмолинской области. Программа поездки также включает посещение нескольких производственных объектов», - говорится в сообщении.



