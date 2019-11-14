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Президент прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау
14 Ноября 2019 10:45
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«В ходе поездки Президент встретится с активом региона и проведет совещание по развитию Акмолинской области. Программа поездки также включает посещение нескольких производственных объектов», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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