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Президент предупредил о наказании за нарушение карантинного режима

16 Марта 2020 14:29
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Президент предупредил о наказании за нарушение карантинного режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с просьбой соблюдать рекомендации Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу особенно отметить, что государственными органами разработаны планы по организации санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий. Призываю граждан РК оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. В данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам.

Глава государства подчеркнул, что при первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания.

«Уклонение от прохождения медицинского обследования, нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей», - предупредил Президент.

«В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев», - добавил К. Токаев.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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