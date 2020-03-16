-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Президент предупредил о наказании за нарушение карантинного режима
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с просьбой соблюдать рекомендации Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу особенно отметить, что государственными органами разработаны планы по организации санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий. Призываю граждан РК оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. В данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам.
Глава государства подчеркнул, что при первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания.
«Уклонение от прохождения медицинского обследования, нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей», - предупредил Президент.
«В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев», - добавил К. Токаев.
- Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
- КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение
- Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов
- Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками
- В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
- Глава государства сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана