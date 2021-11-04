Президент: Предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал поменять отношение к потреблению воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем сегодня в Экибастузе.

«Предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Это в первую очередь касается промышленности и сельского хозяйства», - добавил Глава государства.

Ранее Президент РК заявил о нестабильности экологической системы в стране. «Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.