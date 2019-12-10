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Президент предложил волонтёрам взять шефство над детьми из детдомов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил направления волонтерской деятельности в Год волонтёра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Волонтёры могут взять шефство над детьми из детских домов. Через направление «Саулык» будет развиваться медицинское волонтёрство, оказание помощи за больными. Проект «Таза әлем» - это защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке мусора. Направление «Асыл мура» привлечет волонтеров к сохранению материального и духовного культурного исторического наследия нашего народа. Направление «Қамқор» нацелено на работу добровольцев в домах престарелых. «Білім» – это волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности. А проект «Үміт» в свете 75-летия победы во Второй мировой войне можно будет ориентировать на поиски документов, повествующих о подвигах наших соотечественников», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, необходимо также активно привлекать волонтёров - юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам.
«По каждому из направлений государство выделит гранты для точечной поддержки неправительственных организаций. Важно внедрить методологию зачёта волонтёрских часов в трудовом стаже. В особенности это касается тех, кто работает в этой сфере на постоянной основе. Мне кажется, что это важно», - добавил Глава государства.
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