ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КАПШАГАЙ В КУНАЕВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев. Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Капшагай тесно связан с именем великого сына нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если общественность предложит назвать Капшагай именем Кунаева, я поддержу это мнение», - обратился Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о разделении Алматинской области на две части.

«Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области - в Талдыкоргане», - заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.