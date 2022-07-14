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Президент предложил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»
14 Июля 2022 11:52

Президент предложил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана заявил о необходимости создать единую автодорожную компанию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос касается автодорожной отрасли. Пришло время провести кардинальную реформу в отрасли. Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они обе выполняют одну и ту же работу, и численность их работников превышает необходимую величину», - сказал на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Тем не менее, как заявил Глава государства, обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог при этом на низком уровне.

«Поручаю Правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную компанию Казахстана. В результате этого количество сотрудников также будет сокращено», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в режиме видеоконференции прошло расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.


Фото: akorda.kz
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