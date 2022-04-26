Президент предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру спикера Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова на пост председателя партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я предлагаю кандидатуру Кошанова Ерлана Жакановича на должность председателя партии. Все вы его хорошо знаете. Ерлан Жаканович имеет высокую организационную способность, он опытный и компетентный гражданин», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе ХХІІІ съезда партии «AMANAT».

Как сообщалось ранее, началась работа XXIII съезда партии, в котором принимают участие 403 делегата.

В ходе съезда политическая партия «ADAL» присоединилась к партии «AMANAT».

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение выйти из состава партии.