РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:19, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Президент поздравил участников XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

    Токаев
    Фото: Акорда

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев озвучил специальное поздравление Главы государства, адресованное участникам 21 заседания Секретариата Съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - От всего сердца поздравляю всех с открытием 21 заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива стала важной площадкой межцивилизационного диалога за короткий срок, доказав свою актуальность. Форум всегда содействовал укреплению дружбы и согласия между религиями, решению острых проблем всего человечества и пропаганде толерантности. В рамках встреч духовные лидеры со всего мира обсуждали актуальные вопросы, которые беспокоили мировое сообщество, делясь мыслями о сохранении мира, о пропаганде взаимного уважения. Сегодня обостряется геополитическая ситуация, усиливаются различные угрозы. В это непростое время повышается важность принципов гуманности, милосердия, братства и ответственности. Также формирование новой системы международной безопасности становится важным вопросом. Для этого необходимо мировое движение, которое призывает к миру. При этом, религии играют важную роль. Духовные лидеры вносят большой вклад в решение этих проблем. Для этого и организуется заседание съезда Секретариата. Казахстан всегда поддерживает межрелигиозное и межконфессиональное сотрудничество. Всем участникам 21 заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий желаю плодотворной работы, - говорится в поздравлении.

    XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий начало работу сегодня в Астане во Дворце мира и согласия. Для участия в заседании в Астану прибыло более 30 делегаций из 24 стран. 

    Теги:
    Президент
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!