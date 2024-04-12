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    13:03, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент поздравил с Днем науки казахстанских ученых

    Президент поздравил с Днем науки казахстанских ученых
    Фото: Акорда

    В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Поздравляю вас с Днем науки! Через вас хочу передать самые теплые пожелания всем ученым Казахстана. Сегодня поистине знаменательная дата — день рождения выдающейся личности и великого ученого Каныша Сатпаева. В этот день отмечается 125-летний юбилей академика. Великий Абай является путеводной звездой духовной жизни казахов. Ахмет Байтурсынов — учитель нации. А Каныша Сатпаева можно смело назвать отцом современной казахской науки.

    Несомненно, Каныш Имантаевич Сатпаев является ярким представителем нашего народа. Его научные открытия и по сей день служат во благо нашего государства. Нам нужно отметить юбилей знаменитого ученого на самом высоком уровне.

    По моей инициативе будут проведены многочисленные мероприятия, которые, с одной стороны, призваны отдать дань памяти нашему академику, с другой стороны, будут способствовать формированию культа знаний в стране. Самое главное, нам необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым.

    Мы говорим «наука» и, прежде всего, имеем в виду великого ученого Каныша Сатпаева. И это закономерно. Не случайно Национальная академия наук Казахстана, восстановившая свой государственный статус, прочно ассоциируется с именем Каныша Сатпаева, которым гордится не только наша страна, но и вся мировая научная общественность, — сказал Президент

    Теги:
    Наука Акорда Президент Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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