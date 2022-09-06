10:02, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6
Президент поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».
Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, Президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.
Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.
Фото: olympic.kz