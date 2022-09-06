Президент поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, Президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.

Фото: olympic.kz











