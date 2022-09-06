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    10:02, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, Президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.

    Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.


    Фото: olympic.kz





    Теги:
    Спорт Президент Казахстана Теннис Главная Президент
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