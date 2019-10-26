Президент поздравил Ольгу Рыпакову с победой на Всемирных военных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поздравил Ольгу Рыпакову с победой на VII Всемирных военных играх в Китае. Об этом Президент написал на свое странице в Тwitte, передает МИА «Казинформ».

«На VII Всемирных военных играх в Китае наша прославленная лекгоатлетка Ольга Рыпакова в упорной борьбе завоевала золотую медаль. Блестящая спортивная карьера Ольги, ее яркие триумфы мотивируют и вдохновляют. Только вперед!» - говорится в сообщении.



