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Президент поздравил Ольгу Рыпакову с победой на Всемирных военных играх
26 Октября 2019 16:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поздравил Ольгу Рыпакову с победой на VII Всемирных военных играх в Китае. Об этом Президент написал на свое странице в Тwitte, передает МИА «Казинформ».
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«На VII Всемирных военных играх в Китае наша прославленная лекгоатлетка Ольга Рыпакова в упорной борьбе завоевала золотую медаль. Блестящая спортивная карьера Ольги, ее яркие триумфы мотивируют и вдохновляют. Только вперед!» - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Спорт,
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