27 Мая 2022 11:01

Президент поздравил Мырзатая Жолдасбекова с 85-летием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент направил поздравительную телеграмму государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя Премьер-Министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны. Вами были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием нашей литературы. Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусства айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные Вами книги «Ежелгі әдебиет нұсқалары», «Күлтегін», «Асыл сөздің атасы», «Кісілік кітабы», «Таңғаламын өмірдің ғажабына» и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны», – говорится в поздравительной телеграмме.