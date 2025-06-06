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    08:02, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие!

    В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа.

    Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан.

    Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни!

    Желаю благополучия каждой семье!

    С праздником Курбан айт!

    Ранее ДУМК опубликовало время праздничного намаза в регионах страны.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Курбан айт
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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