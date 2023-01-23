Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде

23 Января 2023, 14:34
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан», – говорится в поздравительном послании.

Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выиграли на зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) одиннадцать медалей.

Фото: olympic.kz


Новости по теме
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера
Наиль Ахметзакиров назначен руководителем Судебной администрации РК
Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
Теги:
Читайте также
Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера
Какие возможности открывает для казахстанцев политическая повестка 2023 года
Казахстан и универсиады - история взаимоотношений
Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
Казахстанская лыжница выиграла вторую медаль на Универсиаде-2023
Казахстан обыграл Японию в матче за «бронзу» хоккейного турнира Универсиады-2023
Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023
Казахстанские биатлонистки остались без медалей в масс-старте на Универсиаде-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
3 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
5 Центр творчества Асанали Ашимова появится в Таразе

Лента новостей