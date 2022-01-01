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Президент поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой

1 Января 2022 15:06
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Президент поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о столетнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания «Халық Қаһарманы», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, год назад Президент поручил увековечить память Розы Баглановой.



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#Президент Казахстана   #Культура  
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