Новости
Президент поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой
1 Января 2022 15:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о столетнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеРоза Рымбаева запустила челлендж в честь 100-летия Розы Баглановой Волшебную музыку нового года представит «Астана Опера» Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения народной артистки Розы Баглановой
«Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания «Халық Қаһарманы», - написал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, год назад Президент поручил увековечить память Розы Баглановой.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Димаш Кудайберген выступил в новогодней программе китайского телеканала
- Казахстан принял председательство в СНГ
- Роза Рымбаева запустила челлендж в честь 100-летия Розы Баглановой
- Президент РК: Следующий год следует объявить Годом детей
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
- «Сказано-сделано»: Какие эффективные инициативы Главы государства реализованы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн