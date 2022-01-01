Президент поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о столетнем юбилее выдающейся певицы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания «Халық Қаһарманы», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, год назад Президент поручил увековечить память Розы Баглановой.