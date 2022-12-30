Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам

30 Декабря 2022, 19:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.

Сегодня казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу.

В прошлом году Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в польском городе Варшава и там же заняла второе место по рапиду.

В 2019 году Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером среди женщин, а спустя год получила звание международного мастера среди мужчин.

Ранее другая казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду в Алматы.

Фото: www.instagram.com/kzchessfederation