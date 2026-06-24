Президент потребовал перезагрузить СЭЗ: почему 25 лет работы дали лишь 1% ВВП

Специальные экономические зоны (СЭЗ) Казахстана ждет масштабная перезагрузка. В феврале на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в течение трех месяцев разработать и утвердить новую модель их развития. Почему действующая система СЭЗ требует изменений и какие проблемы предстоит решить — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Рост есть, но эффект ограничен

Поводом для столь жесткой оценки стали результаты работы СЭЗ в масштабах национальной экономики. По словам Президента, за 25 лет их вклад в ВВП страны составил немногим более 1%, в экспорт — 0,3%, а в привлечение иностранных инвестиций — 0,9%.

— Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала, — заявил Глава государства.

Для непосвященного критика Президента выглядит неожиданной. В последние годы специальные экономические зоны демонстрировали рост основных показателей: государство создавало новые площадки, а действующие резиденты расширяли производство и запускали новые проекты.

Сами представители СЭЗов заверяют, что привлекают инвестиции и создают новые производства. Главный вопрос заключается в другом: насколько эти результаты влияют на структуру экономики страны и способствуют ее диверсификации.

Статистика

Парадоксально, но официальная статистика демонстрирует положительную динамику развития специальных экономических зон.

По данным Министерства промышленности и строительства, за последние пять лет резиденты СЭЗ привлекли 5,1 трлн тенге инвестиций. Объем произведенной продукции за этот период вырос более чем втрое — с 1 трлн тенге в 2020 году до 3,1 трлн тенге в 2025-м.

Инфографика: Kazinform

Налоговые поступления увеличились почти в пять раз — с 45 млрд до 222 млрд тенге. В Минпроме считают, что это свидетельствует о переходе многих проектов от стадии строительства и запуска к устойчивой производственной деятельности. Экспорт за тот же период вырос в 3,5 раза — с 70,8 млрд до 244,9 млрд тенге.

За все время существования СЭЗ в них было привлечено свыше 11,2 трлн тенге инвестиций, в том числе 4,8 трлн тенге в обрабатывающую промышленность. Создано почти 36 тысяч рабочих мест, произведено продукции на 14,8 трлн тенге, из которых более 1,1 трлн тенге пришлось на экспорт. Налоговые поступления составили 865,4 млрд тенге.

Инфографика: Kazinform

В министерстве считают, что эти результаты подтверждают эффективность специальных экономических зон как инструмента промышленной политики.

18 СЭЗ и неполная загрузка

Сейчас в Казахстане действуют 18 СЭЗ. Наибольший объем инвестиций привлекли СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и «Астана — новый город».

Инфографика: Kazinform

По объему экспорта лидируют нефтехимический технопарк (345,4 млрд тенге), СЭЗ «Павлодар» (198,9 млрд тенге) и «Астана — новый город» (192,4 млрд тенге). По количеству созданных рабочих мест впереди находятся «Астана — новый город» (8210 работников), Парк инновационных технологий (6574) и «Астана-Технополис» (4827).

Инфографика: Kazinform

Как пояснили в Министерстве промышленности и строительства, высокие показатели этих зон во многом связаны с более длительным сроком их работы. В ведомстве отмечают, что международный опыт, в том числе ОАЭ, Китая, Южной Кореи и Сингапура, показывает, что вклад СЭЗ в экономику формируется постепенно и становится заметным преимущественно в средне- и долгосрочной перспективе.

В Минпроме подчеркивают, что развитие действующих СЭЗ остается одним из приоритетов государственной инвестиционной политики. Такой подход объясняется и тем, что в создание инфраструктуры уже вложены значительные бюджетные средства. Поэтому первоочередной задачей становится привлечение новых инвесторов, повышение загрузки площадок и запуск новых производств.

За последние два года в стране созданы четыре новые специальные экономические зоны — «Атырау», «Актобе», «Коркыт Ата» и «ИТЛК «Алатау». Кроме того, прорабатывается создание СЭЗ в области Абай и Западно-Казахстанской области.

Вместе с тем статистика показывает, что потенциал существующих площадок реализован далеко не полностью. По данным АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry», заполняемость промышленной части территорий СЭЗ составляет 43,3%. Иными словами, более половины подготовленных площадок пока остаются свободными.

Инфографика: Kazinform

В Минпроме, однако, предлагают рассматривать эту ситуацию не как проблему, а как резерв для дальнейшего промышленного развития и привлечения новых инвестиций.

Почему рост не стал трансформацией

Если показатели СЭЗ растут, то почему Президент потребовал пересмотреть всю модель их развития?

По мнению экономиста Ануара Нуртазина, проблема заключается не столько в объемах привлеченных инвестиций, сколько в ограниченном влиянии специальных экономических зон на структуру экономики страны.

— Проблема нашей страны в том, что за годы существования специальных экономических зон мы так и не научились создавать внутри них полноценные производственные системы, — говорит эксперт.

Для сравнения он приводит опыт Китая и Польши.

— Китайский Шэньчжэнь за несколько десятилетий вырос из рыбацкого поселка в экономику объемом около 500 млрд долларов в год. Польша провела через свои экономические зоны сотни производств. Но главное не количество предприятий. И Шэньчжэнь, и польские экономические зоны были встроены в глобальные производственные и логистические цепочки. Именно это обеспечило их долгосрочный эффект для экономики, — отмечает экономист.

По его словам, Казахстану приходится одновременно решать сразу несколько задач: развивать инфраструктуру, привлекать инвесторов, искать рынки сбыта и выстраивать производственные связи.

— В конечном итоге все упирается в сбыт продукции. Каждая страна прежде всего защищает собственные экономические интересы, поэтому доступ к внешним рынкам остается одним из главных вызовов для новых производств, — считает Ануар Нуртазин.

Фото: aktobetimes.kz

Поэтому, по его мнению, говорить о том, что СЭЗ уже стали полноценным механизмом диверсификации экономики, пока преждевременно. Сегодня они помогают создавать отдельные производственные площадки, однако их влияние на общую структуру экономики остается ограниченным.

Инвестиции — не единственный показатель

Еще одна дискуссия связана с критериями оценки эффективности специальных экономических зон. Традиционно государственные органы делают акцент на объемах привлеченных инвестиций. Однако, по мнению Ануара Нуртазина, этот показатель не отражает всей картины.

— В Казахстане традиционно любят говорить об объеме привлеченных инвестиций. Но инвестиции сами по себе мало что значат. Гораздо важнее оценивать налоговую отдачу, производительность труда, уровень локализации производства, создание технологических цепочек и качество рабочих мест, — отмечает он.

Вместе с тем государство приводит собственные аргументы в пользу эффективности специальных экономических зон. По данным Министерства промышленности и строительства, на каждый тенге бюджетных средств, вложенных в инфраструктуру СЭЗ, удалось привлечь 9,4 тенге частных инвестиций. За последние десять лет на развитие инфраструктуры зон было направлено более 309 млрд тенге бюджетных средств, тогда как объем частных инвестиций составил около 4,8 трлн тенге.

Что говорят предприниматели

Если эксперты спорят о макроэкономических эффектах специальных экономических зон, то бизнес оценивает их прежде всего через практические результаты.

Основатель бренда ARUA и директор текстильной фабрики «АГФ Групп», работающей в СЭЗ «Оңтүстік», Гаухар Насырова считает специальные экономические зоны важным инструментом поддержки отечественного производства.

Сегодня в СЭЗ работают около 20 предприятий, включая таких представителей легкой промышленности, как «Бал текстиль», «Назар Текстиль», Balabi Textile и «Шымкент-Кашемир». Одни компании уже сотрудничают с крупными международными партнерами, другие находятся на этапе становления.

Главным преимуществом СЭЗ предприниматель называет налоговые и таможенные преференции.

— Если их не будет, не будет и конкурентного преимущества для экспортеров, — отмечает Гаухар Насырова.

По ее словам, именно действующий режим льгот позволяет казахстанским производителям конкурировать на внешних рынках.

— Сейчас мы ведем переговоры с немецкой компанией Lidl, IKEA и российской сетью ритейла. Эти преференции помогают нам формировать конкурентоспособную цену продукции. В свое время именно благодаря этому мы смогли работать с IKEA, предложив условия, которые оказались привлекательными для партнера. Для производителей это действительно серьезная поддержка со стороны государства, — говорит она.

Вместе с тем предприниматель подчеркивает, что оценивать эффективность специальных экономических зон следует с учетом длительного цикла развития промышленности.

— СЭЗ «Оңтүстік» постепенно развивается. У нас работают предприятия по производству ковров, трикотажа, обуви, носков, постельного белья, упаковки, бумаги, пластиковых изделий. Появляются и новые направления, включая химическую промышленность. Но промышленный кластер невозможно создать за несколько лет. Любое производство требует времени, поэтому делать окончательные выводы пока рано, — считает Гаухар Насырова.

Фото: instagram.com/gaukhar.nassyrova/

В качестве примера она приводит турецкий город Денизли, где вокруг текстильной отрасли за десятилетия сформировалась полноценная производственная экосистема.

— Там рядом с предприятиями работают школы, детские сады и другие социальные объекты. В нашей отрасли большинство сотрудников — женщины, многие воспитывают детей. Когда рядом есть необходимая инфраструктура, это повышает качество жизни работников и устойчивость самого производства, — отмечает руководитель фабрики.

Какие проблемы видит бизнес

Несмотря на действующие льготы и меры господдержки, предприниматели продолжают указывать на ряд системных проблем, которые, по их мнению, сдерживают развитие специальных экономических зон.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» отмечают, что одним из наиболее частых вопросов остается сложная процедура расширения перечня разрешенных видов деятельности.

— В отдельных случаях согласование необходимых изменений занимает более одного года, что негативно влияет как на инвестиционную привлекательность СЭЗ, так и на сроки реализации проектов. Для дальнейшего повышения эффективности специальных экономических зон с учетом их роли в развитии промышленности, привлечении инвестиций и создании рабочих мест необходимо включить в перечни приоритетных видов деятельности все направления обрабатывающей промышленности, — считает управляющий директор — директор Департамента обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен» Алмат Асқар.

На эту проблему обращают внимание и в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry». По данным организации, с момента создания специальных экономических зон на строительство инфраструктуры было направлено свыше 507 млрд тенге. Однако общая готовность инфраструктурных объектов сегодня оценивается лишь в 53,3%.

Чего ждут инвесторы

Вопрос эффективности специальных экономических зон напрямую связан с инвестиционной привлекательностью страны. В национальной компании «Kazakh Invest» подчеркивают, что сами по себе налоговые льготы редко становятся решающим аргументом при выборе площадки для реализации проекта.

Иностранные инвесторы обычно оценивают целый комплекс факторов: стоимость и квалификацию рабочей силы, доступность сырья и энергоресурсов, качество транспортной и инженерной инфраструктуры, макроэкономическую и политическую стабильность, защиту прав собственности, предсказуемость законодательства и доступ к рынкам сбыта. Налоговые преференции, индустриальные парки и специальные экономические зоны рассматриваются скорее как дополнительное преимущество.

В «Kazakh Invest» отмечают, что набор приоритетов зависит от отрасли и специфики конкретного проекта. При этом комплексную оценку страны инвесторы, как правило, формируют на основе международных рейтингов и аналитики профильных консультантов.

По оценке компании, Казахстан сохраняет ряд конкурентных преимуществ. Среди них — относительно высокая макроэкономическая устойчивость, развитая сеть специальных экономических зон, наличие Международного финансового центра «Астана» с английской системой права, выгодное географическое положение между Европой и Азией и доступ к крупным региональным рынкам.

Дополнительным преимуществом остается уровень цифровой инфраструктуры. По данным компании, охват интернетом достигает 86%, что является одним из наиболее высоких показателей в регионе и важно для современных производств с цифровой составляющей.

Вместе с тем сохраняются и факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность страны. Экономика пока еще во многом остается зависимой от сырьевого сектора, а состояние транспортной и инженерной инфраструктуры нередко становится предметом критики со стороны инвесторов. Кроме того, Казахстан уступает ряду соседних государств по стоимости рабочей силы и размеру внутреннего рынка.

Наибольший интерес у иностранных инвесторов сегодня вызывают проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о нефтегазохимии, металлургии высокого передела, машиностроении, производстве автокомпонентов, агропереработке, цифровой инфраструктуре и возобновляемой энергетике.

В «Kazakh Invest» подчеркивают, что приоритетом остается привлечение инвестиций в современные экспортноориентированные производства, обеспечивающие создание новых рабочих мест и трансфер технологий.

Кроме того, Казахстан становится все более привлекательной локацией для транспортно-логистических и экспортноориентированных производств благодаря своему расположению между крупнейшими рынками Европы и Азии.

Коллаж: Kazinform / Canva

Какой будет новая модель

В Министерстве промышленности и строительства подтверждают, что в рамках поручения Президента сейчас разрабатывается новая модель развития специальных экономических зон.

Одно из направлений реформы связано с ужесточением требований к созданию новых зон. Предлагается вводить СЭЗ только при наличии подготовленных земельных участков и необходимой инженерной инфраструктуры. Одновременно планируется совершенствовать систему отбора проектов и усиливать ответственность инвесторов за выполнение взятых обязательств.

Еще одним важным изменением должен стать переход от универсального подхода к более четкой специализации площадок. Предполагается, что СЭЗ будут развиваться по нескольким направлениям — промышленному, торгово-логистическому, научно-инновационному и туристическому. Такой подход, по замыслу разработчиков, позволит формировать более устойчивые производственные и сервисные кластеры.

Одним из наиболее заметных нововведений может стать отказ от действующей системы перечней разрешенных видов деятельности. Вместо нее предлагается внедрить принцип «разрешено все, кроме ограниченного перечня исключений».

Кроме того, предлагается унифицировать сроки предоставления налоговых льгот, а для проектов, ориентированных на экспорт, модернизацию производства и реинвестирование прибыли, предусмотреть дополнительные меры поддержки.

Отдельный блок изменений касается инфраструктуры. Ведомство прорабатывает подходы к более точному планированию инженерно-коммуникационных мощностей исходя из потребностей потенциальных инвесторов. Также предполагается развивать на территориях СЭЗ не только инженерные сети, но и производственные, складские и административно-бытовые объекты.

Еще одна важная инициатива связана с передачей специальных экономических зон в частное управление. По мнению разработчиков реформы, это позволит повысить заинтересованность управляющих компаний в привлечении инвесторов, развитии инфраструктуры и повышении загрузки площадок.

Одновременно предлагается усилить контроль за исполнением обязательств резидентов. Для участников СЭЗ планируется установить более жесткие встречные обязательства, привязанные к этапам реализации проектов, объему инвестиций, срокам строительства, вводу объектов в эксплуатацию, созданию рабочих мест и фактическому ведению производственной деятельности.

Между успехом и системным эффектом

Дискуссия вокруг специальных экономических зон сегодня выходит за рамки спора об их эффективности.

С одной стороны, СЭЗ демонстрируют ощутимые результаты: растут производство, экспорт, инвестиции и налоговые поступления. Бизнес отмечает реальные преимущества режима и приводит примеры успешного выхода на внешние рынки.

С другой стороны, за четверть века работы специальные экономические зоны так и не стали тем драйвером структурной перестройки экономики, на который рассчитывало государство.

Поэтому сегодня речь идет не об отказе от этого инструмента, а о его модернизации. Главная задача предстоящей перезагрузки — усилить их вклад в диверсификацию экономики, развитие несырьевого экспорта и создание устойчивых производственных цепочек.

За 25 лет СЭЗ доказали способность привлекать инвестиции и запускать новые производства. Теперь главное — не количество проектов, а качество их влияния на экономику. Именно переход от локальных результатов к системному эффекту и составляет главный смысл реформирования специальных экономических зон.

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