Сделано в Казахстане? Почему легкая промышленность пока не может занять свой рынок

В Казахстане усилился интерес к легкой промышленности как к сектору с потенциалом роста в рамках диверсификации экономики. Сегодня отрасль развивается неоднородно: на фоне увеличения объемов производства и запуска новых проектов сохраняются системные ограничения, сдерживающие ее развитие. В ситуации разбирался аналитический обозреватель агентства Kazinform.

Масштабы остаются скромными

По данным Министерства промышленности и строительства РК, по итогам первых месяцев текущего года производство в легкой промышленности выросло в 2,2 раза. При этом по итогам 2025 года объем выпуска составил почти 260 млрд тенге — на 22,6% больше, чем годом ранее — 219,3 млрд. Для сравнения: в 2021 году — 153,6 млрд тенге, в 2022-м — 193,2 млрд, в 2023-м — 237,4 млрд.

Как и в прежние годы, в структуре секторов отрасли доминирует текстильное производство (ткани, скатерти, постельное белье, полотенца и т. п.), объем которого вырос сразу на 42% — до 159 млрд тенге. Производство одежды составило 83,6 млрд тенге, кожаной продукции — 16,9 млрд тенге.

Однако в масштабах экономики результаты выглядят значительно скромнее. Доля легкой промышленности в ВВП всего 0,1%, в промышленности — 0,4%, в обрабатывающей промышленности — 0,8%.

И что еще более важно: по данным того же Минпрома, объем рынка легкой промышленности Казахстана оценивается примерно в 1,7 трлн тенге. Доля отечественных производителей на собственном рынке по разным оценкам составляет от 5 до 10%. Это значит, что внутренний рынок по-прежнему в значительной степени зависит от импортной продукции.

Можно как угодно интерпретировать результаты развития отрасли, однако неоспоримым остается тот факт, что легкая промышленность имеет важнейшую социальную значимость, а значит ее следует развивать несмотря ни на какие внешние факторы.

В отрасли сегодня работают 1450 предприятий, в них занято свыше 26 тысяч казахстанцев, из которых более 60% — женщины. При этом большая часть работников проживает в сельской местности.

Госзаказ как главный источник выживания

Представители бизнеса и отраслевых ассоциаций оценивают ситуацию значительно жестче. Президент саморегулируемой организации «Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан» Салтанат Абдикаримова говорит, что за позитивной статистикой скрываются глубокие структурные проблемы.

— Сегодня до 95% предприятий отрасли ориентированы именно на госзаказ, потому что налаженного рынка сбыта внутри страны фактически нет. Магазины работают «под реализацию»: производитель отдает товар, но не знает, когда и сможет ли вообще получить деньги. Поэтому участие в конкурсе является единственным надежным источником заработка, — отмечает она.

При этом, участие в госзаказах тоже не всегда гарантирует быструю оборачиваемость средств. Например, есть организации, в которых процесс закупок растягивается почти на два года, что может приводить к тяжелым кассовым разрывам предпринимателей.

Почему отрасль остается зависимой от импорта

По словам Салтанат Абдикаримовой, отрасль остается крайне раздробленной, а единых правил игры фактически не существует. Отдельной проблемой остаются государственные закупки, при которых предприятия сталкиваются с устаревшими требованиями, отсутствием современных лабораторий и риском многомиллионных убытков.

— Из-за того, что действующие отраслевые стандарты давно не обновлялись на конкурсах у каждого госоргана, у каждой национальной компании свои правила. Например, «Самрук-Казына» использует одну размерную сетку, другие структуры — другую. Каждый заказчик как может и как хочет пишет собственные конкурсные требования. Все это напрямую отражается на себестоимости продукции, — отмечает она.

На памяти руководителя ассоциации немало случаев, когда заказчики по объективным и субъективным причинам не принимали выполненные заказы на сотни миллионов тенге, а предприниматели вносились в реестр недобросовестных поставщиков. Например, отказывались принимать товар из-за спорного несоответствия оттенка отлива ткани. И это при том, что закупщики никогда не указывают номера цветов по пантону. Особенно остро проблемы проявляются в сегменте школьной формы и детских товаров. В результате, по ее оценке, большая часть рынка продолжает заполняться импортом и реэкспортом.

— Внутри Казахстана производится продукции примерно на 100-130 млрд тенге, остальное — импорт или перепродажа, — приводит цифры глава отраслевой ассоциации.

Производить в Казахстане можно, продавать — сложнее

Основатель бренда ARUA и директор текстильной фабрики «АГФ Групп» Гаухар Насырова считает, что главная проблема отрасли заключается в отсутствии системной политики продвижения отечественных производителей.

— Люди зачастую просто не знают, что производится в Казахстане. Очень часто в комментариях можно увидеть мнение, что у нас ничего не производят, — отмечает предприниматель.

В качестве примера она приводит собственное предприятие в Шымкенте, выпускавшее текстильную продукцию для крупной международной компании.

— Когда люди узнают, что в Шымкенте предприятие выпускало текстильную продукцию для международной цепочки поставок IKEA, они часто удивляются и даже не сразу верят, — говорит Гаухар Насырова.

По ее мнению, государству необходимо смещать акцент не только на производство, но и на помощь с маркетингом, продвижением и доступом к рынку.

— Производители умеют производить. Нужно просто не мешать предпринимателям и помочь с доступом к рынку и покупателю, — считает она.

При этом казахстанские предприятия сталкиваются сразу с несколькими факторами давления: высокой стоимостью кредитов, дорогой арендой в популярных торговых центрах, нехваткой кадров и конкуренцией с импортом из стран с более низкими издержками.

— Казахстанские производители готовы конкурировать, если правила будут одинаковыми для всех: официальные поставки, прозрачная таможня, честная уплата налогов, — подчеркивает Гаухар Насырова.

По ее словам, отечественные производители сознательно стараются уходить от сегмента сверхдешевой продукции, что является одной из причин проигрыша в конкуренции с товарами из Кыргызстана, КНР, Пакистана и Бангладеш.

— Многие местные производители не хотят работать на сверхдешевом и низкокачественном сегменте, потому что отвечают своим именем и репутацией, — говорит она.

Ставка на локализацию и новые кластеры

Заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Мухамед Андаков считает, что текущий рост в легкой промышленности связан прежде всего с запуском новых инвестиционных проектов и постепенным формированием производственных цепочек внутри страны.

— По итогам первых четырех месяцев текущего года отрасль показала рост порядка 225%. Такой рост обусловлен системной работой по поэтапному внедрению мер государственной поддержки и, самое главное, привлечением крупных инвесторов, включая международные компании, — отметил он.

Одним из ключевых проектов власти называют создание хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области. Речь идет о полном цикле — от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции. В проект вовлечен китайский инвестор «Синьцзян Лихуа», работающий с международными брендами.

— Стратегическая задача заключается в формировании полноценной сырьевой и производственной базы внутри страны. То есть мы должны обеспечить полный цикл: от выращивания сырья до выпуска готовой продукции, — подчеркнул Мухамед Андаков.

По его словам, государство делает ставку на углубление локализации, создание малых промышленных зон, развитие специальных экономических зон, а также внедрение цифрового контроля за происхождением продукции через электронный реестр отечественных товаропроизводителей.

— Основной принцип — поддержка тех предприятий, которые увеличивают локализацию и создают добавленную стоимость внутри страны, им будет отдаваться приоритет при закупках. Система «е-ондирис» синхронизирована с другими базами данными госорганов, а инструменты ИИ будут выявлять расхождения между заявленной степенью локализации и другими данными: ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), социальными отчислениями за работников, коммунальными платежами и другими сведениями. Нарушители будут исключаться из реестра — заявил представитель министерства.

Между ростом и системными ограничениями

Сегодня легкая промышленность Казахстана находится на этапе противоречивого развития. С одной стороны, отрасль показывает заметный рост производства, привлекает инвестиции, запускаются новые текстильные и перерабатывающие мощности, а государство делает ставку на локализацию и формирование производственных цепочек внутри страны.

С другой стороны, участники рынка указывают на системные ограничения: зависимость от госзакупок, нехватку кадров, сложности с доступом к финансированию, непрозрачность отдельных тендерных процедур и высокую долю импорта, которая по-прежнему ограничивает позиции отечественных производителей на внутреннем рынке.

При этом у отрасли сохраняется окно возможностей. По оценкам бизнеса, спрос на качественную казахстанскую продукцию постепенно растет, а уровень конкуренции внутри страны пока не является критическим из-за небольшой доли локального производства. Однако для того, чтобы нынешний рост превратился в устойчивое развитие, отрасли необходимы понятные правила игры: единые стандарты, предсказуемые условия закупок, доступ к недорогому финансированию и поддержка выхода отечественных производителей на рынок. Без этого казахстанский бизнес продолжит находиться в менее выгодных условиях по сравнению с иностранными поставщиками.