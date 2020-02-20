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Президент поставил задачи по повышению конкурентоспособности медиаотрасли – Даурен Абаев

20 Февраля 2020 21:50
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Президент поставил задачи по повышению конкурентоспособности медиаотрасли – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал, какие задачи поставил перед ведомством Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент особое внимание уделил вопросам развития медиарынка. И речь шла не только о поддержке отрасли. Президент ставит задачи по повышению конкурентоспособности всей медиаотрасли, медиапродукции, ставит вопросы по развитию инфраструктуры и, конечно же, по совершенствованию законодательства», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

По словам министра, в ведомстве сейчас готовится целый пакет мер, и они находятся на разной стадии проработки.

«Когда у нас будет полная картина, мы обязательно ее презентуем общественности», - добавил он.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева. В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, СМИ, Другие государственные органы,
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Азамат Сыздыкбаев

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