Президент поставил задачи по повышению конкурентоспособности медиаотрасли – Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал, какие задачи поставил перед ведомством Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент особое внимание уделил вопросам развития медиарынка. И речь шла не только о поддержке отрасли. Президент ставит задачи по повышению конкурентоспособности всей медиаотрасли, медиапродукции, ставит вопросы по развитию инфраструктуры и, конечно же, по совершенствованию законодательства», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».
По словам министра, в ведомстве сейчас готовится целый пакет мер, и они находятся на разной стадии проработки.
«Когда у нас будет полная картина, мы обязательно ее презентуем общественности», - добавил он.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева. В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики.
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