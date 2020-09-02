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Президент поставил конкретные задачи по улучшению качества жизни казахстанцев – член АНК

2 Сентября 2020 12:50
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Президент поставил конкретные задачи по улучшению качества жизни казахстанцев – член АНК

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель русского культурного центра города Темиртау Светлана Гежа поделилась своим мнением относительно очередного Послания Президента народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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«С большим вниманием прослушала Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Послание Президента страны – самое важное и ожидаемое политическое событие сезона», - отметила Светлана Гежа.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством конкретные задачи по улучшению качества жизни и благосостояния населения Казахстана.

«Особо обрадовало нас то, что Президент обратил пристальное внимание на улучшение условий жизни многодетных семей, обеспечение жильем. Это большая забота о подрастающем поколении. Обратил внимание на кредитование экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Указал он и на важность развития человеческого капитала, а также инвестиций в образование, «озеленения» экономики и охраны окружающей среды.

Я думаю взвешенные и дальновидные решения Главы государства во всех сферах деятельности должны дать результаты. Для этого все госорганы должны качественно выполнить поставленные задачи. Каждый житель нашей страны должен почувствовать позитивные изменения», - подытожила она.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#АНК   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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