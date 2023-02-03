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Президент посетил выставку ремесленников в Таразе

3 Февраля 2023, 20:57
Президент посетил выставку ремесленников в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе «Көне Тараз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ», ассоциации ремесленников Жамбылской области «Өшпес мұра», ассоциации «Объединение ремесленников», дома моды «Асыл-Дизайн» и других организаций.

29 ремесленников представили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции «Киіз үй» были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.



Фото, видео: akorda.kz


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