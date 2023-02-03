Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района

3 Февраля 2023, 16:56
Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, четыре компьютерных класса, два лингафонных кабинета, один кабинет робототехники, один спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023–2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9 500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.


В целом по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Казахстане в 2023–2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.


Фото: akorda.kz


Новости по теме
В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме
Школьники и студенты Экибастуза останутся на удаленке
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Теги:
Читайте также
Школьники и студенты Экибастуза останутся на удаленке
В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Посол Турции поблагодарил народ Казахстана и Президента
Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей
Эстонская морская академия готова принять студентов из Казахстана
Целевое использование средств по программе обучения «Болашак» проверят в РК
Глава государства посетил посольство Турции в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей