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Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» в СКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Мая 2023, 15:00
Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» в СКО Фото: akorda.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» Президенту показали доильный цех и откормочную площадку, а также презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.


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