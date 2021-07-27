Президент посетил дворец «Bolashaq saraiy» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кокшетау Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел дворец детей и юношества «Bolashaq Saraiy», который рассчитан на 1172 обучающихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главе государства показали выставочный зал, кабинеты кибербезопасности, Lego Mindstorms, лаборатории 3D-прототипирования, промышленного интернета вещей, электроники, возобновляемых источников энергии.

В кокшетауском дворце дополнительное образование дети получают в 76 кружках научно-интеллектуального, творческого, спортивного направления, также ведется работа с подростками и молодежью.

Президент через онлайн-подключение пообщался с воспитанниками дворца и пожелал им успехов в учебе.