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Президент посетил дворец «Bolashaq saraiy» в Кокшетау
27 Июля 2021 16:15
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кокшетау Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел дворец детей и юношества «Bolashaq Saraiy», который рассчитан на 1172 обучающихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Главе государства показали выставочный зал, кабинеты кибербезопасности, Lego Mindstorms, лаборатории 3D-прототипирования, промышленного интернета вещей, электроники, возобновляемых источников энергии.
В кокшетауском дворце дополнительное образование дети получают в 76 кружках научно-интеллектуального, творческого, спортивного направления, также ведется работа с подростками и молодежью.
Президент через онлайн-подключение пообщался с воспитанниками дворца и пожелал им успехов в учебе.
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