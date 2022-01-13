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    19:00, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Президент посетил Центр оперативного управления ДП Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил Центр оперативного управления департамента полиции города Алматы. Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли Центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений.

    Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения.

    Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.


    Теги:
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