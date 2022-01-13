Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки.

Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.

Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.