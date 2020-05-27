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Президент поручил закрепить ответственность разработчиков за качество учебников

27 Мая 2020 12:17
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Президент поручил закрепить ответственность разработчиков за качество учебников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил закрепить ответственность разработчиков за качество учебников на законодательном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение карантина и режима изоляции показало, что работоспособных систем дистанционного образования у нас в полном объеме пока нет. В будущем подобные кризисы могут повториться. Поэтому следует в ускоренном порядке урегулировать вопросы дистанционного обучения как на законодательном, так и на методологическом организационном уровнях. Одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются учебники. Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

Президент назвал этот вопрос наболевшим.

«Вопрос поднимается регулярно, он далеко не праздный. От качества учебников зависит качество образования – это аксиома. Поэтому требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить, это задача МОН. Я бы сказал, приоритетная задача. Учебники у нас очень низкого уровня», - отметил Глава государства.

«Кроме того, поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник, не пошел он в жизнь – разработчик данного учебника должен нести ответственность, по другому никак нельзя», - заключил К. Токаев.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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