Президент поручил за два года построить сети газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по газификации на местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Государство ускоренными темпами провело магистральный газопровод, в то же время на местах работа не проведена. Сети не готовы. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков», - отметил он в ходе совещания по вопросам развития Акмолинской области в Кокшетау.

«Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах», - сказал Глава государства.