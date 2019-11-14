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Президент поручил за два года построить сети газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах
14 Ноября 2019 12:50
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по газификации на местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
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«Государство ускоренными темпами провело магистральный газопровод, в то же время на местах работа не проведена. Сети не готовы. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков», - отметил он в ходе совещания по вопросам развития Акмолинской области в Кокшетау.
«Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах», - сказал Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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