Президент поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов остановить невозможно. В таких городах появляются заброшенные квартиры и дома», - сказал Глава государства.

При этом, по словам Президента, расходы на содержание объектов и коммунальных сетей сохраняются на прежнем уровне.

«Поэтому важно взять под контроль миграционные процессы как внутри страны, так и внутри самих моногородов. Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.