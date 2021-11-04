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    13:35, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Президент поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, поручил взять под контроль миграционные процессы внутри моногородов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов остановить невозможно. В таких городах появляются заброшенные квартиры и дома», - сказал Глава государства.

    При этом, по словам Президента, расходы на содержание объектов и коммунальных сетей сохраняются на прежнем уровне.

    «Поэтому важно взять под контроль миграционные процессы как внутри страны, так и внутри самих моногородов. Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана
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