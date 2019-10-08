Президент поручил взять на контроль наличие кассовых аппаратов в торговых точках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы отметил проблему низкого уровня безналичного расчета в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице наблюдается низкая доля безналичных платежей по картам, она составляет 9%. Для сравнения в Алматы – 69%. Данная проблема не только доставляет неудобства жителям и гостям города, но и приводит к росту теневой экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим Глава государства предложил провести в этом направлении определенную работу.

«Поэтому поручаю Министерству финансов совместно с акиматом города взять под строгий контроль наличие кассовых контрольных машин и карточных терминалов в торговых точках города и в сфере обслуживания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.