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09:17
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вчера 20:58
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Президент поручил взять на контроль наличие кассовых аппаратов в торговых точках столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы отметил проблему низкого уровня безналичного расчета в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В столице наблюдается низкая доля безналичных платежей по картам, она составляет 9%. Для сравнения в Алматы – 69%. Данная проблема не только доставляет неудобства жителям и гостям города, но и приводит к росту теневой экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев
В связи с этим Глава государства предложил провести в этом направлении определенную работу.
«Поэтому поручаю Министерству финансов совместно с акиматом города взять под строгий контроль наличие кассовых контрольных машин и карточных терминалов в торговых точках города и в сфере обслуживания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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