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Президент поручил выполнить просьбу многодетной матери в Экибастузе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2023, 10:45
Президент поручил выполнить просьбу многодетной матери в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».


По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров.

Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта.


Президент Казахстана   Павлодарская область   Дети   Экибастуз  
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