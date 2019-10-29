Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
-
-
вчера 18:52
-
Президент поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского нацпарка
29 Октября 2019 12:23
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау» Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль яблоневые сады близ Алматы Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы
«Имеются факты незаконного предоставления земель руководством Иле-Алатауского национального парка частным лицам, использование участков не по назначению. Так, частным лицам незаконно предоставлено 67 участков площадью свыше 20 га. Использовано не по назначению 24 из 58 участков. Я поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматом разобраться по каждому факту, принять конкретные меры по возврату незаконно выданных земель», - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент Казахстана ознакомился со стратегией развития «Алматы – 2050»
- Касым-Жомарт Токаев запретил заниматься проектом «Кок-Жайлау»
- Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль яблоневые сады близ Алматы
- Президент РК объявил выговор первому замакима Алматы
- Президент поручил внести предложения о перспективе проекта G4 City
- Спорным решением назвал Касым-Жомарт Токаев ликвидацию трамваев в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047