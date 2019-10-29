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Президент поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского нацпарка

29 Октября 2019 12:23
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Президент поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского нацпарка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть незаконно выданные земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Имеются факты незаконного предоставления земель руководством Иле-Алатауского национального парка частным лицам, использование участков не по назначению. Так, частным лицам незаконно предоставлено 67 участков площадью свыше 20 га. Использовано не по назначению 24 из 58 участков. Я поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматом разобраться по каждому факту, принять конкретные меры по возврату незаконно выданных земель», - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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