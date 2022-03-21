Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня ранним утром Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях. Об этом сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан в Telegram.

По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. В качестве предварительной причины инцидента назвали сильный ветер. В акимате области создали оперативный штаб. В пресс-службе АО «СевКазЭнерго» сообщили о работе двух котлоагрегатов в Петропавловске и добавили, что подача энергоснабжения осуществляется в штатном режиме.







