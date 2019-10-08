Президент поручил увеличить количество прямых международных авиарейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развивать авиасообщения с ведущими городами мира поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом является увеличение количества международных авиасообщений. Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям, этого недостаточно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

По его словам, столица резонно позиционирует себя, как международный центр.

«Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами. Надо открывать небо, это моё поручение Правительству. Нечего бояться, потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая фаворитная. Нужно открывать небо», - подчеркнул Глава государства.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о новых авиакомпаниях , которые зайдут на казахстанский рынок.

По его словам, планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай (2020 год), Сингапур (2020), Нью-Йорк (2021).