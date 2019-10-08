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09:17
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вчера 20:58
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Президент поручил увеличить количество прямых международных авиарейсов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развивать авиасообщения с ведущими городами мира поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важным вопросом является увеличение количества международных авиасообщений. Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям, этого недостаточно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.
По его словам, столица резонно позиционирует себя, как международный центр.
«Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами. Надо открывать небо, это моё поручение Правительству. Нечего бояться, потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая фаворитная. Нужно открывать небо», - подчеркнул Глава государства.
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о новых авиакомпаниях , которые зайдут на казахстанский рынок.
По его словам, планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай (2020 год), Сингапур (2020), Нью-Йорк (2021).
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