Президент поручил установить причины гибели солдата в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность.

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. По факту смерти солдата начата проверка.