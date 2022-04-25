Президент поручил установить причины гибели солдата в Жамбылской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.
Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность.
Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. По факту смерти солдата начата проверка.