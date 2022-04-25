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    13:33, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Президент поручил установить причины гибели солдата в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

    Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность.

    Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

    Ранее сообщалось, что 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. По факту смерти солдата начата проверка.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вооруженные силы Президент Казахстана Жамбылская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная Президент
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