Президент поручил ускорить внедрение электронной очереди в пунктах пропуска на границе с КНР

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо ускорить внедрение электронной очереди в пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы». Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Актуальной проблемой назвал Глава государства резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями.

«Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Ее работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе.

«Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта», - отметил Президент.