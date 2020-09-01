-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Президент поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигоссектора
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных, национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом. Проведение столь кардинальной реформы потребует пересмотра деятельности всего аппарата. Здесь важное значение приобретает синергия в планировании и реализации реформ», - заявил Президент в своем Послании на совместном заседании палат Парламента.
Глава государства заявил о необходимости перезагрузки системы государственной службы.
«Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственнгого сектора. В этом году их следует сократить на 10%», - заявил Глава государства.
- Пакет предложений по зеленому росту разработают в Казахстане
- Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства
- Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане
- Проблему надо решить – Касым-Жомарт Токаев о «печатающих дипломы» вузах
- В Казахстане будет разработана концепция непрерывного образования – Президент РК
- Комитет по денежно-кредитной политике создадут в структуре Нацбанка
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана