Президент поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных, национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом. Проведение столь кардинальной реформы потребует пересмотра деятельности всего аппарата. Здесь важное значение приобретает синергия в планировании и реализации реформ», - заявил Президент в своем Послании на совместном заседании палат Парламента.

Глава государства заявил о необходимости перезагрузки системы государственной службы.

«Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственнгого сектора. В этом году их следует сократить на 10%», - заявил Глава государства.