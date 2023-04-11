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Президент поручил уделить внимание выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2023, 12:34
Президент поручил уделить внимание выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект «Бизнеске жол», направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.


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