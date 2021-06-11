Президент поручил субсидировать экспортные кредиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обновить линейку инструментов поддержки казахстанских экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то же время, я рад услышать ваши предложения по улучшению системы поддержки экспортеров. Полагаю, нужно обратить внимание на предложения Азиатского банка развития относительно реформы архитектуры поддержки экспорта. Можно согласиться с тем, что цифровая трансформация сокращает торговые издержки, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

Глава государства поручил Министерству торговли и цифрового развития совместно с АБР выработать конкретные меры по цифровизации экспортной поддержки.

«Добавлю, что в Казахстане еще не используется широко применяемый в мире инструмент субсидирования экспортных кредитов. Следует в ближайшее время добавить его в линейку инструментов поддержки экспорта. Важно предусмотреть правильный регуляторный режим для финансового оператора поддержки экспорта Kazexport. Важно также, чтобы деньги доходили до экспортеров оперативно, без лишней бюрократии, но тратились с умом и подотчетно», - заключил Президент.