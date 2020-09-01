Президент поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах. Решения оперативных задач отнимают время и ресурсы. Но ни в коем случае нельзя выпускать из виду дальние горизонты. Поэтому мной принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

Президент напомнил, что подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи.

«Теперь, он вновь станет центральным звеном всей системы государственного планирования. Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными, и самое главное – обязательными к исполнению всеми госорганами», - отметил Глава государства.

«Создается Высший Президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными. Для большой объективности оценки быстро меняющейся ситуации в состав агентства переводится Комитет по статистике. Так сложилось, что в системе госпланирования главным планировщиком, исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Это неправильно. Система государственного планирования должна обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров на всех этапах планирования, исполнения, оценки», - заключил К. Токаев.



