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Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы
14 Ноября 2019 13:23
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акимату Акмолинской области работать над обеспечением качественной продукцией столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
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«Необходимо обеспечить качественным продовольствием жителей города Нур-Султан. У Акмолинской области есть много преимуществ. Самое главное, этот регион расположен в непосредственной близости от столицы, а это большой рынок. Акимат должен работать в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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