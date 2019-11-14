Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акимату Акмолинской области работать над обеспечением качественной продукцией столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Необходимо обеспечить качественным продовольствием жителей города Нур-Султан. У Акмолинской области есть много преимуществ. Самое главное, этот регион расположен в непосредственной близости от столицы, а это большой рынок. Акимат должен работать в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев.