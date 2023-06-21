Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нам необходимо создавать новую парадигму развития на основе ответственного гражданства и патриотизма. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо создавать новую парадигму развития на основе ответственного гражданства и патриотизма. Мы делаем все возможное для продвижения развития движения волонтерства в нашей стране. У нас имеется Дорожная карта на 2021-2023 годы, в результате которой мы смогли реализовать многие успешные проекты, но нам необходимо продолжать нашу работу для того, чтобы убедиться в том, что волонтерство и филантропическая работа укоренились в нашем обществе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для этого, как отметил Глава государства, необходимо разработать новую Дорожную карту по развитию волонтерского движения.

«Необходима новая Дорожная карта, которая устанавливает четкое стратегическое видение. Необходимо ее разработать и этот документ должен придать мощный импульс движению волонтерства и определять его направление на будущие годы», - добавил Президент РК.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.