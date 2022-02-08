Президент поручил разобраться с предоставлением льгот некоторым операторам на таможне с Китаем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил о необходимости привлечения международных компаний в сферу логистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо оперативно решать накопившиеся вопросы на таможенных постах. Это отрасль, которая имеет особое значение для бюджета. Еще раз повторюсь, последствия могут быть непростыми, если в них не разобраться. Это свидетельствует о том, что разница между статистикой Китая и нашим показателем составляет 5,7 млрд долларов. Сейчас на таможенном посту с Китаем в электронной очереди стоят более 12 тысяч машин. О незаконной деятельности компетентных экономических операторов я уже говорил. Как они получают столько льгот от таможни и других контролирующих органов? Почему этот вопрос остался без внимания? На эти вопросы в течение 10 дней жду четких и исчерпывающих ответов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что проблемы в сфере таможни и логистики можно решить с привлечением международных игроков.
«В целом, следует подумать о привлечении крупных международных компаний в таможенную и логистическую систему. Они могут обеспечить необходимый объем перевозок и прозрачную и отчетливую работу. Этот вопрос обсуждался в Правительстве. Поручаю Правительству еще раз его проработать и доложить мне», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
- Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
- Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
- Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
- Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
- Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
- Нацбанк должен проводить адекватную денежно-кредитную политику - Глава государства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана