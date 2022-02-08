+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент поручил разобраться с предоставлением льгот некоторым операторам на таможне с Китаем

8 Февраля 2022 14:54
Поделиться:
Президент поручил разобраться с предоставлением льгот некоторым операторам на таможне с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил о необходимости привлечения международных компаний в сферу логистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК

«Необходимо оперативно решать накопившиеся вопросы на таможенных постах. Это отрасль, которая имеет особое значение для бюджета. Еще раз повторюсь, последствия могут быть непростыми, если в них не разобраться. Это свидетельствует о том, что разница между статистикой Китая и нашим показателем составляет 5,7 млрд долларов. Сейчас на таможенном посту с Китаем в электронной очереди стоят более 12 тысяч машин. О незаконной деятельности компетентных экономических операторов я уже говорил. Как они получают столько льгот от таможни и других контролирующих органов? Почему этот вопрос остался без внимания? На эти вопросы в течение 10 дней жду четких и исчерпывающих ответов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что проблемы в сфере таможни и логистики можно решить с привлечением международных игроков.

«В целом, следует подумать о привлечении крупных международных компаний в таможенную и логистическую систему. Они могут обеспечить необходимый объем перевозок и прозрачную и отчетливую работу. Этот вопрос обсуждался в Правительстве. Поручаю Правительству еще раз его проработать и доложить мне», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Китай   #Логистика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
5 Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
6 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
Нацбанк должен проводить адекватную денежно-кредитную политику - Глава государства
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив